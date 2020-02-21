«Мальчики упрямые, но слушаются меня». РФС изменил регламент для 11-летней Арины
11-летняя Арина Акатьева дошла до финального этапа первенства России, забив 21 гол с капитанской повязкой, информирует пресс-служба женской сборной России.
Как отмечается, сделала она это в одной команде с мальчиками и в матчах против других мальчишек.
При этом Арину не хотели допускать до решающих игр, так как девочкам не положено. Но РФС и АМФР внесли изменения в регламент.
Арине Акатьевой — 11 лет. И она классно играет в мини-футбол ?? ? Девочка дошла до финального этапа первенства России, забив 21 гол с капитанской повязкой. Всё это — в одной команде с мальчишками, в матчах против других мальчишек. ? Арину не хотели допускать до решающих игр: девочкам не положено. Но РФС и АМФР внесли изменения в регламент. И теперь юная футболистка заслуженно выйдет на паркет.