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Игрок женской сборной США Рапино вновь раскритиковала Трампа

20 августа 2019, 17:18

Полузащитник сборной США Меган Рапино подвергла критике президента штатов Дональда Трампа и своего отца, проголосовавшего за него. Капитан американской команды известна резкими суждениями о своей стране.

Перед выборами я говорила своим родителям: «Мы все должны быть демократами!», — приводит слова Рапино «Marca». Но когда я узнала, что мой отец проголосовал за Трампа, я сказала ему, что не понимаю и не принимаю его выбора. Нет, я люблю и горжусь им, но вместе с тем убеждена, что он нуждается в политической терапии.

В настоящий момент мои взгляды радикально отличаются от взглядов власти и тех, кто ее поддерживает. Не хочу называть себя сейчас ярым Трампофобом, но когда человек злоупотребляет властью и манипулирует людьми, неважно кто — простой учитель или Дональд Трамп — это меня выводит больше всего.

Отметим, что ранее Меган Рапино неоднократно вступала в полемику с Трампом, в том числе и в твиттере. Минувшим летом полузащитница выиграла ЧМ-2019 в составе сборной США.

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