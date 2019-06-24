Главный тренер женской сборной Камеруна: "Арбитр сделал много ошибок"

Главный тренер женской сборной Камеруна Ален Джеумфра после поражения от Англии (0:3) в 1/8 финала чемпионата мира обратил внимание на работу судей, которые отменили два гола африканок благодаря системе VAR.

– Я лишь сказал, что была судейская ошибка, но ограничусь этим, – цитирует Sky Sports главного тренера Камеруна. – Почему я должен говорить о чем-то еще, это футбол, это игра, спорт. Иногда рефери делает ошибки, а сегодня арбитр сделал много ошибок.

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