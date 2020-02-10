Главный тренер женской команды «Зенита»: «На первый предсезонный сбор хотим поехать в оптимальном состоянии»
10 февраля 2020, 20:19
Тренер женской команды «Зенита» Ольга Порядина рассказала о подготовке футболисток.
— Сейчас тренировочный процес — одна тренировка на поле и одна тренировка в зале, — приводит слова Порядкиной пресс-служба клуба. — Мы сейчас с тренерским штабом хотим подвести каждую девочку к общему функциональному физическому состоянию для того, чтобы уже на первый предсезонный сбор поехали в оптимальном состоянии.
Сборы запланированы на середину марта. Место пока уточняем, но возможно это будет Турция.
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