Футболистка сборной США призвала снова поднять вопрос о равной оплате для мужчин и женщин

Лидер женской сборной США Меган Рапино призвала снова поднять вопрос о равной оплате для футболистов и футболисток. Американки накануне защитили титул чемпионок мира, победив в финале Голландию (2:0). Рапино стала лучшим бомбардиром турнира и была признана лучшим игроком.

- Все готовы к тому, чтобы вывести разговор на новый уровень, - цитирует The Guardian Рапино. - Пора закончить задавать вопрос: "Заслуживаем ли мы равной оплаты?"

Всем это надоело. Фанатам надоело, игрокам надоело. Во многом это надоело и спонсорам. Пора перейти к следующему шагу. Что дальше? Как мы поддерживаем женские федерации и женские программы по всему миру? Что может сделать ФИФА? Что мы можем сделать для поддержки лиг во всем мире?

Каждая футболистка устраивает на чемпионате мира невероятное шоу, о котором можно мечтать. Мы не можем произвести еще большее впечатление, не можем взять на себя больше, играть еще лучше. Пора перейти к следующему шагу.