Женский «Локомотив» одолел ЦСКА и выиграл Кубок России

«Локомотив» обыграл ЦСКА (0:0, 4:2 — по пенальти) в финале Кубка России среди женщин. Встреча прошла в Москве. Победный 11-метровый забила Анна Беломытцева.

В чемпионате России «Локо» занял второе место в турнирной таблице с 32 очками. Первым стал ЦСКА (33 балла).