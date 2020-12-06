Женский «Локомотив» одолел ЦСКА и выиграл Кубок России
6 декабря 2020, 16:06
«Локомотив» обыграл ЦСКА (0:0, 4:2 — по пенальти) в финале Кубка России среди женщин. Встреча прошла в Москве. Победный 11-метровый забила Анна Беломытцева.
В чемпионате России «Локо» занял второе место в турнирной таблице с 32 очками. Первым стал ЦСКА (33 балла).
Для женского «Локомотива» победа в Кубке стала первым трофеем в истории.
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