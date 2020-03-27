BBC назвал лучшую футболистку года
27 марта 2020, 04:42
Британский телеканал BBC назвал лауреата премии «Лучшая футболистка 2020 года». Обладателем награды стала защитник сборной Англии и «Лиона» Люси Бронз.
Нападающая сборной Голландии и «Арсенала» Вивианн Миедема заняла второе место, а нападающая «Рейна» и сборной США Меган Рапино — третье.
28-летняя Бронз во второй раз получила эту награду. Ранее она признавалась BBC лучшей футболисткой в 2018 году.
We're pleased to announce that the BBC Women's Footballer of the Year for 2020 is...— BBC Sport (@BBCSport) March 24, 2020
? Lucy Bronze ?
Read more on why the Lyon and England full-back was chosen by the public for the second time: https://t.co/nnrx2yJpbz#bbcwfoty pic.twitter.com/hODAKwEAHK