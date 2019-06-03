17:39 | Футбол — Женский футбол

Австралия требует у ФИФА увеличить призовой фонд женского ЧМ

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Союз профессиональных футболистов Австралии отправил в ФИФА письмо с просьбой увеличить призовой фонд женсокго чемпионата мира, сообщает Sports Illustrated. Австралийцы отмечают гендерную дискриминацию, ведь призовой фонд мужского турнира составляет 400 миллионов долларов, в то время, как женского - всего 30 миллионов. 

Это уже второе подобное письмо от организации - ранее она обращалась в ФИФА в октябре прошлого года. 

Отметим, что предыдущий женский чемпионат мира в 2015 году посмотрело в общей сложности порядка 750 миллионов человек, в то время, как аудитория мужского чемпионата мира-2018 оценивается более чем в 3,5 миллиарда.

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