Австралия требует у ФИФА увеличить призовой фонд женского ЧМ

Союз профессиональных футболистов Австралии отправил в ФИФА письмо с просьбой увеличить призовой фонд женсокго чемпионата мира, сообщает Sports Illustrated. Австралийцы отмечают гендерную дискриминацию, ведь призовой фонд мужского турнира составляет 400 миллионов долларов, в то время, как женского - всего 30 миллионов.

Это уже второе подобное письмо от организации - ранее она обращалась в ФИФА в октябре прошлого года.

Отметим, что предыдущий женский чемпионат мира в 2015 году посмотрело в общей сложности порядка 750 миллионов человек, в то время, как аудитория мужского чемпионата мира-2018 оценивается более чем в 3,5 миллиарда.