Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Женский футбол

Александр Медведев: «Затраты на женскую команду сравнимы с зарплатой одного игрока»

1 сентября 2020, 17:27

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подчеркнул, что для клуба создание женской команды — не просто трата денег на социально важный проект, а перспективное направление.

— Даже не начав играть, мы видим большой интерес к женской футбольной команде со стороны СМИ и спонсоров, причем тех, которые мало внимания уделяли мужской команде, — заявил Медведев. — У нас есть возможность использовать нашу инфраструктуру и академию, поэтому дополнительные затраты на всю женскую команду сопоставимы с заработной платой одного игрока, пускай не начинающего, но не самого дорогого. Мы можем себе это позволить.

Дополнительная информация:

https://www.forbes.ru/forbes-woman/408039-eto-ee-igra-pochemu-zhenskiy-futbol-polveka-byl-pod-oficialnym-zapretom-teper

Женский футбол: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир