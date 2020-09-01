Александр Медведев: «Затраты на женскую команду сравнимы с зарплатой одного игрока»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подчеркнул, что для клуба создание женской команды — не просто трата денег на социально важный проект, а перспективное направление.

— Даже не начав играть, мы видим большой интерес к женской футбольной команде со стороны СМИ и спонсоров, причем тех, которые мало внимания уделяли мужской команде, — заявил Медведев. — У нас есть возможность использовать нашу инфраструктуру и академию, поэтому дополнительные затраты на всю женскую команду сопоставимы с заработной платой одного игрока, пускай не начинающего, но не самого дорогого. Мы можем себе это позволить.