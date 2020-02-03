13 футболисток перешли в женский «Зенит»

Тринадцать футболисток присоединились к женской команде «Зенита»?, сообщается на официальном сайте клуба.

Состав новой команды пополнили Екатерина Морозова, Ксения Олексюк, Елена Брусова, Ксения Батова, Людмила Шадрина, Вера Симановская, Дарья Шквара, Екатерина Сочнева, Татьяна Степанова, Славяна Астанкова, Юлия Запотичная, Кристина Федорова и Мария Дигурова.

21 января «Зенит» объявил о создании женской команды. Главным тренером стала Ольга Порядина — бывшая футболистка сборной России.

«Зенит» примет участие в чемпионате и Кубке России среди женщин в сезоне 2020 года.