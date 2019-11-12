Возбуждено уголовное дело по факту расистского поведения болельщиков киевского «Динамо»

Полиция возбудила уголовное дело после расистского скандала на матче чемпионата Украины «Шахтер» — «Динамо» (1:0). Были зафиксированы проявления расизма со стороны фанатов киевского клуба в адрес игроков донецкой команды Дентинью и Тайсона.

Полиция открыла дело по статье: «Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам». В официальном сообщении отмечается, что правонарушение совершили около 20 зрителей матча в Харькове.

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