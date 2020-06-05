«Верните Реброва, дайте бюджет, продумайте стратегию». Левченко знает, как возродить киевское «Динамо»

Бывший полузащитник ЦСКА, «Сатурна» и сборной Украины Евгений Левченко считает, что киевскому «Динамо» сейчас может помочь возвращение на пост главного тренера Сергея Реброва. Нынешний рулевой «Ференцвароша» возглавлял киевлян с 2014 по 2017 год, выиграл два чемпионата, два Кубка и два Суперкубка Украины.

«Верните Реброва, найдите правильных помощников тренера, дайте ему бюджет и свободу действий, продумайте стратегию развития на год, три, десять лет и будет вам возрождение клуба!» — написал в Twitter глава профсоюза футболистов Голландии.

На данный момент «Динамо» руководит Алексей Михайличенко.