Бывший полузащитник «Ланса» Владимир Шмицер вспомнил игру с киевским «Динамо» в Лиге чемпионов в сезоне-1998/99. Украинская команда в четвертьфинале прошла «Реал» и остановилась в шаге от финала, уступив «Баварии».

— Тони Верель не заслуживал красной карточки в матче с «Арсеналом», — цитирует Шмицера France Football. — Возможно, это стоило нам квалификации. Если бы этого не произошло, «Ланс» мог выиграть у «Динамо».

Также с Киевом красную карточку получил Фредерик Дею. Ситуация стала сложной. «Динамо» с Ребровым и Шевченко было великой командой. Они обыграли нас со счетом 3:1. Обидно.

Мы могли бы добиться лучшего результата. Упустили несколько возможностей. Но хорошо сыграли в этой Лиге чемпионов. Только одна команда, занявшая первое место в группе, выходила в четвертьфинал. Тогда было сложнее, чем сейчас.

Киевляне играли с мадридским «Реалом» Это было бы что-то невероятное. Представьте, если бы «Реал» приехал в Ланс.