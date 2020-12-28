Украинский футболист, пьяным совершивший массовое ДТП, получил минимальный штраф

Футболист украинского «Металлиста-1925» Дмитрий Кравченко, который 28 октября в состоянии алкогольного опьянения устроил массовое ДТП в Харькове, получил наказание, сообщает Telegram-канал «Труха Харьков».

Фрунзенский районный суд Харькова обязал 25-летнего спортсмена заплатить штраф в размере 340 гривен (10 евро) и выплатить судебный сбор в размере 420 гривен.

Суд признал вину Дмитрия по 124 статье УК Украины (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств и т. д.), но не принял во внимание управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Сразу после аварии в сети появилось видео, где футболист проходит проверку на алкотестер. Результат в крови показал 1,85 промилле, что в девять раз больше, чем допустимая норма в 0,2 промилле.

Также суд обязал «Металлист-1925» провести со своим подопечным воспитательную работу.

В текущем сезоне Кравченко сыграл восемь матчей в первой лиге, забил один гол.