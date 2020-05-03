Украинский футболист извинился за фото с красным флагом и Лениным

Хавбек «Карпат» Алексей Хахлев принес украинцам извинения за опубликованный в Instagram снимок с красным флагом и изображением Владимира Ленина. Таким образом футболист решил поздравить свою 76-летнюю бабушку с днем рождения.

— Я вырос в украинской семье с уважением и правильными взглядами на флаг, герб, гимн и все символы нашего государства, — написал Хахлев в сторис Instagram. — Имея честь защищать цвета нашей страны, всегда переживал незабываемые эмоции.

Проживая за границей, всегда отстаивал ее честь и достоинство, никогда не давал ее унижать в моем присутствии. Мне бы хотелось попросить прощения за мою грубую ошибку абсолютно у каждого гражданина Украины, несмотря на статус, профессию и религию.