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У киевского «Динамо» 13 случаев заражения коронавирусом перед матчем с «Шахтером»

8 ноября 2020, 13:57
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Полузащитник «Динамо» Александр Андриевский сдал положительный тест на коронавирус, сообщает портал «Динамомания».

26-летний полузащитник стал 13-м игроком, который пропустит дерби с «Шахтером». Ранее стало известно, что игру пропустят Георгий Цитаишвили, Денис Гармаш, Миккель Дуэлунд, Александр Караваев, Тудор Бэлуцэ, Николай Шапаренко, Георгий Бущан, Денис Бойко, Виталий Миколенко, Владислав Супряга, Богдан Леднев и Владимир Шепелев.

Матч 9-го тура УПЛ «Динамо» — «Шахтер» состоится сегодня. Начало — в 20.30 (мск).

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