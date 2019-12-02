Тайсон признан лучшим футболистом Украины в 2019 году
2 декабря 2019, 23:20
Полузащитник «Шахтера» Тайсон получил премию как лучший игрок Украины 2019 года. На церемонии «Футбольные звезды Украины-2019» в Киеве ему вручили трофей лучшему футболисту, среди выступающих во внутренних соревнованиях.
Другими номинантами были полузащитник «Шахтера» Марлос и хавбек киевского «Динамо» Виктор Цыганков.
31-летний Тайсон в текущем сезоне провел 16 матчей за «Шахтер» и забил шесть мячей при шести голевых передачах.
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...