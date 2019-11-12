Тайсон: «Подумал, что пора возвращаться в Бразилию»

Полузащитник «Шахтера» Тайсон рассказал, что он думает о расистском скандале в матче чемпионата Украины с «Динамо» (1:0). Болельщики киевлян на протяжении встречи ухали в адрес игрока. На 74-й минуте встречи хавбек показал средний палец фанатам «Динамо» и пнул мяч в сторону трибун. Спустя несколько минут главный арбитр встречи Николай Балакин увел команды в раздевалки на три минуты. Затем игроки вернулись на поле, и Тайсон получил красную карточку.

— После того, что случилось, первое, о чем я подумал — пора собирать вещи и возвращаться в Бразилию, — цитирует globoesporte Тайсона. — Но это сложно сделать, ведь «Шахтер» отказал «Милану» прошлым летом, который предлагал 30 миллионов евро. Нет шансов, что меня отпустят. 15 декабря я буду в Бразилии, правда, в отпуске.

Игрок «Шахтера» показал средний палец фанатам киевского «Динамо»