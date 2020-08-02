«Собака лает, а караван идет». Суркис жестко раскритиковал Блохина за его слова о назначении Луческу

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис критически высказался в адрес бывшего игрока и тренера команды Олега Блохина. Блохин ранее назвал назначение Мирчи Луческу главным тренером «плевком в душу».

«Возьмем наши «динамовские сердца», — цитирует Суркиса Footboom. — Олега Блохина. Он был великим футболистом, я ходил на его матчи. В то время билет стоил рубль, два или три. Это тоже были деньги, мне их надо было выпросить у родителей. Но я тратил эти деньги, клуб не был частным, приходили 100 000 болельщиков. Эти деньги шли в клуб, на те же зарплаты футболистам. Он опекался ЦК компартии Украины. Лично Щербицкий (первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии УССР — прим. «СЭ») опекал его. В этой команде были великие футболисты: Буряк, Веремеев, Трошкин, Мунтян, Решко, Колотов. Многих среди них, к сожалению, уже нет. Вот мне всегда говорили, что я назначаю «динамовские сердца». Блохин — это «динамовское сердце» или нет? Мне самое главное понять реакцию таких людей.

Ему же был предоставлен шанс. При покупке футболистов на 70 миллионов евро в одно трансферное окно команда заняла 4-е место. Почему он об этом не говорит? Даже великому Блохину, если он мне послал вызов, я хотел бы ему ответить. Не обижая и не оскорбляя его, не умаляя его заслуг перед украинским футболом. Как игрока, как тренера сборной Украины, попавшего на ЧМ-2006 в восьмерку сильнейших. Ни в коем случае. Но хотел бы напомнить ему, что для того, чтобы занять пост тренера национальной команды в свое время, он тоже перешел из Коммунистической партии в СДПУ (Социал-демократическая партия Украины, в которой ранее состоял брат Игоря Суркис Григорий — прим. «СЭ»). Значит, он по дороге тоже кого-то предал.

Второе. Он работал тренером сборной, но он ее бросил через 2 минуты после моего с ним разговора. Я тогда был в цейтноте, мне нужен был тренер после того, как я убрал Семина. Обратился к Олегу Владимировичу, он думал ровно одну минуту. Он не пошел в Федерацию футбола, а побежал. Разорвал контракт и перешел в «Динамо». А сейчас он в УАФ верно служит. Было куплено футболистов на 70 миллионов евро, а, может быть, и больше. Команда заняла четвертое место, а он после этого пришел ко мне за компенсацией. И я ему ее выплатил. Надо просто совесть иметь. И так я могу говорить о каждом. Есть настоящие «динамовские сердца», как Михайличенко. Не было такого, что я его освободил от работы. Мы сели и договорились. Он вернется работать спортивным директором.

Заваров здесь работает, Веремеев, Бессонов, Мунтян, Биба. Они на пенсии. Они не работают в структуре клуба, но они его часть. Вот это настоящие «динамовские сердца». Они работают, ездят по всему миру, высматривают игроков. Иногда привозят качественных игроков, но бывает, что футболисты не хотят переходить в чемпионат Украины или «Динамо» не устраивает их трансферная стоимость. Люди работают на футбол, вот это «динамовские сердца». А те, кто сегодня поработал, рванул, не добился результата и убежал... Я вам скажу, как говорил Лобановский: «Собака лает, а караван идет».