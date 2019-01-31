"Сломал кровать о мою голову", "пусть живет на свалке". Жесть в семье Александра Алиева

Бывшая жена экс-игрока сборной Украины Александра Алиева хочет через суд лишить мужа права на общение с детьми, сообщает isport.ua. По словам Татьяны Алиевой, футболист бьет ее уже восемь лет, несмотря на то, что пара уже разведена. В сюжете канала "1+1" она показала видео инцидента и заявила, что Алиев также ударил их семилетнего сына, а дочери сказал: "Запомни, Алина, мамы больше нет".

- Если я исчезну – это будет его рук. Мне угрожает постоянно. Он меня выгнал из квартиры, в чем я была. Просто взял меня головой – и сломал кровать о мою голову, - сказала Татьяна Алиева.

Сам футболист заявил, что его бывшая жена лжет.

- В моей квартире никто никого не бил. То, что я ее выгнал силой – да, я ее выгнал. То, что я имею жилье – это имущество детей, - сказал Алиев. - Мама пусть живет на свалке, а дети – в своей заслуженной квартире. Детей я обеспечиваю. Ей я копейки в руки не дам никогда в жизни. Будет решение суда – пусть дети видят маму по субботам и воскресеньям.

По факту насилия и избиения Алиевым своей бывшей жены в настоящее время возбуждено пять уголовных производств. Следствие продолжается, ни одно дело до суда еще не дошло.

Александр Алиев - уроженец Хабаровска, на юношеском уровне играл за СКА и московский "Спартак", после чего перебрался в киевское "Динамо". Сезон-2010 провел в московском "Локомотиве", после чего вернулся в "Динамо", которое окончательно покинул в 2013 году. Также он играл за запорожский "Металлург", "Днепр" и "Анжи", а последним клубом в профессиональной карьере стал казахстанский "Тараз" в сезоне-2016. В настоящее время 33-летний Алиев играет на любительском уровне.

В составе "Динамо" Алиев выиграл два чемпионата, Кубок и три Суперкубка Украины. За сборную с 2008 по 2012 год провел 28 матчей, забил 6 голов и принял участие в домашнем Евро-2012.