«Скажите, что делать. Температура и кашель». Алиев пожаловался на плохое самочувствие

Бывший полузащитник «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев пожаловался на плохое самочувствие после прогулки по Киеву. Он рассказал об этом в сториз своего Instagram.

— Скажите, что делать. Температура 37,4 — 37,5. Чувствую себя хорошо, только кашель. Что скажете? Я просто заболел, простыл или как? Пока самочувствие нормальное у меня. Почему интересуюсь? Есть ли смысл вызывать скорую? Почитаю любые комментарии, будет очень приятно, если что-то посоветуете. Вот это я прогулялся сегодня.

По последним данным, всего выявлено 1 331 032 случая заражения коронавирусом на территории 184 стран. Умерших — 73 917 человек, выздоровело — 275 851.

По данным Роспотребнадзора на 6 апреля, в России зарегистрированы 6 343 случая коронавируса, 47 летальных исходов, выздоровели 406 человек.