«Шахтер» разгромил «Динамо» Луческу в матче УПЛ

«Шахтер» в матче 8-го тура УПЛ разгромил «Динамо» (3:0). На 34-й минуте Жуниор Мораес замкнул подачу с фланга, пробив головой с линии вратарской мимо голкипера.

После перерыва «горняки» забили еще дважды. Сначала Маркос Антониу подставил ногу после удара Степаненко и подсек мяч в левый угол, а заключительный гол дальним ударом забил Алан Патрик.

После восьми туров команда Луческу лидирует с 20-ю очками, у дончан — 19 очков и второе место.