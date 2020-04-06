«Шахтер» передал Харьковской области 20 тысяч экспресс-тестов для выявления коронавируса

Фонд Рината Ахметова и донецкий «Шахтер» передали Харьковской области 20 тысяч экспресс-тестов для выявления вируса COVID-19, об этом сообщила пресс-служба клуба.

— Я сам харьковчанин, а сейчас в Харькове «Шахтер» завоевывает трофеи, — приводит пресс-служба донецкого клуба слова защитника Валерия Бондаря, передававшего тесты. — Мы, футболисты, чувствуем поддержку болельщиков во время матчей. Очень благодарны им за это. Я рад, что можем сейчас всей командой сделать доброе дело для моего родного города. Большое спасибо Ринату Леонидовичу и Фонду за то, что эти тесты появились в Харькове и смогут помочь.

Главное, чтобы все наши болельщики сейчас оставались дома, соблюдали карантин и заботились о своих близких. Футбол скоро вернется в город, и мы будем рады видеть всех на наших матчах в Харькове.

Отмечается, что сам футболист также прошел экспресс-тест на коронавирус, который в итоге оказался отрицательным.

«Шахтер» передал Харьковской области 20 тысяч экспресс-тестов для выявления COVID-19.



Сертификат на тесты представители харьковских властей получили из рук игрока ФК «Шахтер» Валерия Бондаря.



Узнайте подробности: https://t.co/i9miCOlFZm. pic.twitter.com/JVh0Vg6JxR — ?FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) April 6, 2020

По последним данным, в мире коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 1 288 372 человек, умерших — 70 482, выздоровевших — 270 249. По данным Роспотребнадзора на 6 апреля, в России зарегистрированы 6 343 случая коронавируса, 47 летальных исходов, выздоровели 406 человек. По этой причине отменены практически все соревнования, а спортсмены находятся дома на самоизоляции.