«Шахтер» обыграл «Десну», Марлос сделал дубль

«Шахтер» выиграл у «Десны» (3:2) в матче 25-го тура чемпионата Украины. Сейчас донецкая команда проводит домашние матчи в Киеве.

В составе победителей дубль сделал полузащитник сборной Украины Марлос, который также не реализовал пенальти. Еще один мяч в активе Фернанду. У гостей забивали Денис Фаворов (с пенальти) и бывший форвард «Анжи» Филипп Будковский.

«Шахтер» 65 очков и продолжает лидировать в УПЛ. В параллельном матче «Заря» обыграла «Колос» (1:0). Клуб из Луганска с 49 очками идет вторым. У киевского «Динамо» 46 очков и третья позиция.

Чемпионат Украины. Премьер-лига

Чемпионская группа

25-й тур

«Шахтер» — «Десна» — 3:2 (2:1)

Голы: Фернанду 4, Марлос, 25, 51 — Фаворов, 32, с пенальти, Будковский, 88

Нереализованный пенальти: Марлос, 24 (вратарь).

«Заря» — «Колос» — 1:0 (1:0)

Гол: Кабаев, 13

Удаление: Кожушко, 65 («Колос»)