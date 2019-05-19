"Шахтер" - 12-кратный чемпион Украины!

"Шахтер" стал чемпионом Украины в сезоне-2018/19. Донецкий клуб обеспечил себе титул за три тура до конца чемпионата, победив луганскую "Зарю" 1:0. Решающий мяч провел на 11-й минуте Жуниор Мораес.

"Шахтер" завоевал титул 12-й раз в истории и третий подряд. За последние девять сезонов команда упускала чемпионство только дважды - в 2015 и 2016 году. Ниже второго места "Шахтер" не опускается с 1996 года, уступая чемпионство только "Динамо". На счету киевлян 15 титулов чемпиона Украины, еще один выиграла симферопольская "Таврия" в первом розыгрыше турнира в 1992 году.

В этом сезоне "Шахтер" сделал "золотой дубль", выиграв также Кубок Украины. В финале дончане разгромили команду первой лиги "Ингулец" со счетом 4:0.

"Шахтер" сыграет в групповом турнире Лиги чемпионов-2019/20, киевское "Динамо" попало в квалификацию главного еврокубка.