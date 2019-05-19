Ринат Ахметов: "Шахтер" переписал историю украинского футбола"

Президент "Шахтера" Ринат Ахметов​ поздравил клуб с завоеванием чемпионского титула. Донецкий клуб выиграл чемпионат Украины 12-й раз в истории и третий подряд. Также на его счету 13 Кубков и 8 Суперкубков страны, а также Кубок УЕФА-2009.

"Этот успех заслуживает громких аплодисментов. Я говорю огромное спасибо игрокам, главному тренеру Паулу Фонсеке, тренерскому штабу, менеджменту, медицинскому персоналу, каждому работнику клуба за то, что отдавали все ради победы. Но главная моя благодарность – нашим болельщикам. Спасибо вам за веру, за поддержку и любовь. Вы – настоящие чемпионы!

Команда провела блестящий сезон. Сезон, которым мы все можем гордиться. Часть этого успеха – наши молодые футболисты. Приглашать талантливых игроков, помогать им развиваться, доверять им – наша философия. Мы не боимся перемен, потому что знаем: у нас всегда есть "свежая кровь", сильные молодые игроки, которые хотят побеждать.

Сегодня мы завоевали свой 34-й трофей и стали самым титулованным клубом в истории независимой Украины. Я очень благодарен всем поколениям тренеров, футболистов и болельщиков, которые вместе с нами боролись за эти трофеи, вместе с нами побеждали и шаг за шагом приближали исторический момент. Сегодня "Шахтер" переписал историю украинского футбола", – говорится в обращении Ахметова на официальном сайте "Шахтера".