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Президент «Шахтера» выделит 10 миллионов евро на борьбу с коронавирусом

19 марта 2020, 21:40
Ринат Ахметов. Фото AFP
Ринат Ахметов. Фото AFP
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Президент «Шахтера» Ринат Ахметов выделит 300 миллионов гривен (10,11 млн евро) на борьбу с распространением и заражением коронавирусом.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 222 643 человек. Умерших — 9 115, выздоровевших — 84 506. В России на данный момент 199 случаев заражения, один человек умер. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия.

— Коронавирус — это беда, с которой современный мир столкнулся в таком масштабе, наверное, впервые, — цитирует Ахметова официальный сайт клуба. — Я абсолютно уверен, что в этой ситуации каждый должен подумать, чем конкретно он может помочь Украине и украинцам.

Мы не будем стоять в стороне — мы помогали, помогаем и будем помогать. В сотрудничестве с МОЗ мы сделаем все, чтобы не допустить эпидемии коронавируса в городах нашего присутствия и во всей стране. Только объединив наши усилия перед лицом опасности, мы сможем сделать так, чтобы Украина справилась со всеми вызовами, которые перед ней стоят.

Дополнительная информация:

https://shakhtar.com/ru-ru/news/2020/march/19_news/19_rla/

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Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020




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