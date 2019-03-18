Нападающий "Шахтера" Жуниор Мораес получил украинское гражданство, информирует официальный сайт клуба. Соответствующий указ подписал Президент Украины Петр Порошенко.

Жуниор Мораес начинал карьеру в бразильских клубах "Сантос", "Понте-Прета" и "Санту-Андре", затем играл в румынской "Глории" и болгарском ЦСКА.

Летом 2012 года перебрался в Украину: провел по 3 сезона за донецкий "Металлург" и киевское "Динамо". В июне 2018 года подписал контракт с "Шахтером". Он – лучший бомбардир текущего чемпионата (16 мячей). Всего в чемпионате Украины он провел 138 матчей, 73 гола.