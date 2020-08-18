Нападающий молодежной сборной Украины попал в сферу интересов «Наполи» и «Торино»

Нападающий киевского «Динамо» Владислав Супряга попал в сферу интересов двух итальянских клубов — «Наполи» и «Торино», сообщает ArenaNapoli.

Однако претенденты на украинского нападающего понимают, что заполучить игрока будет очень сложно, ведь главный тренер киевлян Мирча Луческу рассчитывает на 20-летнего форварда.

В сезоне-2019/20 Владислав Супряга выступал за «Днепр-1» на правах аренды и забил 14 голов в 25 матчах УПЛ.