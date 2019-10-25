Мирча Луческу: «Я пытался заставить бразильцев «Шахтера» выучить русский. В итоге мне пришлось выучить португальский»

Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу в эфире программы «Вацко Light» на Youtube рассказал, как пытался заставить бразильских легионеров «Шахтера» выучить русский язык.

— Почему в «Шахтере» было так много бразильцев?

— Бразильцы переходят только в те клубы, где чувствуют себя комфортно, как дома. Потому что они привыкли жить толпой, человек по 15. Они забирают с собой всех: родственников, друзей, это их стиль. Мы с Ахметовым также были убеждены, что аншлаг на домашних матчах «Шахтера» был возможен только на новой арене. Так появилась идея построить для команды «Донбасс Арену». Я был убежден, что оптимальная численность стадиона — 30 тысяч человек. Тогда Ахметов возразил мне и сказал: «Шахтеру» нужен стадион на 50 тысяч! Наши планы сбылись. «Шахтер» демонстрировал шоу, а стадион забивался до отказа.

— Почему не аргентинцы, уругвайцы?

— Есть много хороших игроков по всему миру, но шоу на поле устраивают только бразильцы. Аргентинцы и уругвайцы больше предпочитают порядок, они жесткие и дисциплинированные. Нашей задачей в «Шахтере» было дарить зрителю спектакль. Эффективность и результат отходили на второй план. Если бы мы ставили другие задачи, в команде были бы аргентинцы и уругвайцы.

— Но как же быть с ленью бразильцев?

— Как говорится, 2 бразильца терпимо, а 3 — уже катастрофа. У меня их было 13, и всех необходимо было поддерживать на высоком уровне. Я часто менял бразильца на бразильца, а не на украинца, потому что с ними непросто в таких моментах. Я воспитывал бразильцев, и в этом — ключевой фактор успеха.

— Вы пытались заставить их выучить язык?

— Да, мы проводили с ними уроки русского языка. Но достаточно быстро я понял, что они напрочь лишены терпения и усидчивости. В итоге мне пришлось выучить португальский. Все наши встречи я проводил исключительно на португальском. Он был далек от идеала, но бразильцы понимали, что от них требуется на поле. Некоторые ребята все же выучили русский язык: Фернандинью, Жадсон. До сих пор созваниваемся с ними и говорим по-русски.