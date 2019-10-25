Мирча Луческу: «Ринат Ахметов вообще не пил, пока в «Шахтер» не пришел я»

Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу в эфире программы «Вацко Light» на Youtube рассказал, как пристрастил к вину владельца «Шахтера» Рината Ахметова.

— Ходили слухи, что владелец «Шахтера» Ахметов подарил вам часы за 100 тысяч евро.

— За время своего пребывания в «Шахтере» я заработал для клуба более 500 миллионов евро. Участие в Лиге чемпионов, громкие трансферы — я заслужил подобные подарки.

— Где сейчас часы?

— Они хранятся дома. Сейчас я ношу часы «брегет» — их мне презентовал Срна от всей команды за победу в украинском чемпионате. Я несильно дорожу коллекцией: одни часы подарил Рэзвану, другие — внуку.

— Чем вы еще увлекаетесь помимо футбола?

— Рисованием. У меня чудесная коллекция картин: румынских и европейских авторов. Люблю ходить в музеи, рассматривать картины, наслаждаться искусством. Во время выездов у нас в «Шахтере» была традиция: чтобы не засиживаться в отелях, мы ходили по городу и обязательно посещали музеи. Однажды я повел ребят в музей в Глазго, где мы играли с «Селтиком», а бразильцы оттуда втихаря сбежали. Потом сбежали и другие. В итоге со мной к концу экскурсии остались одни украинцы.

— Вы — большой ценитель вина?

— Не сказал бы. Но бокал хорошего вина в день — не проблема. Главное, чтобы оно было действительно хорошим. Я 9 лет провел в Италии, где пьют вино, а не пиво. Отсюда и моя привычка. Ринат Ахметов не пил вообще, пока не пришел я. Когда в роли «собутыльника» выступал я, ему понравилось распивать вино.