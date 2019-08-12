Луческу рассказал, что объединяет "Шахтер" и "Манчестер Сити"

Бывший тренер "Зенита" и "Шахтера" Мирча Луческу поделился впечатлениями от победы донецкого клуба над киевским "Динамо" (2:1) в матче третьего тура чемпионата Украины.

– Хотел посмотреть матч "Динамо" – "Шахтер", уже очень давно не присутствовал на встречах УПЛ, – цитирует Football.ua Луческу. – Считаю, что противостояние "Шахтера" и "Динамо" – лучшее, что я мог здесь увидеть.

Понимаю, что мало что изменилось с точки зрения игры, все тот же качественный футбол. Матч понравился, так же, как и атмосфера. Когда был дома, вспоминал те 12 лет в Украине.

Увидел практически свою команду. Плюс несколько новичков, включая Соломона. Все это отражает преемственность, продолжение нашего дела. Мы создали очень зрелищный стиль, президент выстроил систему, которая держит высокий уровень.

На данный момент в Европе только "Шахтер" и "Манчестер Сити" выделяются такой игрой. И никто больше. Мне это нравится. Вопрос не в количестве бразильских футболистов, а, скорее, в исполнительском мастерстве.

Мирча Луческу с 2016 по 2017 год тренировал "Зенит", после чего работал со сборной Турции. Больше всего времени он провел во главе "Шахтера" – с 2004 по 2016 год. Вместе с командой он, в частности, стал победителем Кубка УЕФА.

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