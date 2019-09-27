Коноплянка забил первый гол за «Шахтер», дончане одержали 9-ю победу в 9 играх УПЛ

«Шахтер» разгромил «Ворсклу» в матче 9-го тура чемпионата Украины — 4:0. На 50-й минуте свой первый гол в составе донецкого клуба провел Евгений Коноплянка. Хавбек перешел в «Шахтер» из «Шальке» этим летом. На его счету 3 игры и 1 мяч в УПЛ, а также одна встреча в Лиге чемпионов.

«Шахтер» в 9 турах одержал 9 побед с разностью мячей «+22». У ближайших преследователей — «Десны» и «Динамо» — уже на 13 очков меньше (14 против 27).

Чемпионат Украины

Премьер-лига

9-й тур

«Шахтер» — «Ворскла» — 4:0 (1:0)

Голы: Бондарь, 32 (1:0). Коноплянка, 50 (2:0). Патрик, 72 (3:0). Мораес, 77 (4:0).