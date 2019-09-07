Киевское «Динамо» тратило деньги УЕФА. Football Leaks называет 380 миллионов
7 сентября 2019, 15:20
Киевское «Динамо» потратило огромную сумму денег в период с 1999 по 2016 годы, сообщает Football Leaks. УЕФА выделял порядка 380 миллионов евро футбольной федерации Украины на развитие футбола в стране.
Переговоры шли через президента «Динамо» Игоря Суркиса, который пускал эти деньги на зарплаты и трансферы киевского клуба.
Представители УЕФА узнали о подобном финансировании клуба только в 2016 году, однако дело официально закрыли после того, как федерация не смогла найти нарушения. В киевском клубе присвоение денег отрицают.