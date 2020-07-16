Киевское «Динамо» обыграло «Зарю» и вернулось на второе место

«Динамо» Киев победило «Зарю» (3:1) в матче 31-го тура чемпионата Украины.

В составе победителей отличились Виктор Цыганков, который сделал дубль, и Сергей Сидорчук. У гостей забил Артем Громов. В параллельном матче «Александрия» с аналогичным счетом обыграла «Десну».

За тур до конца чемпионата «Динамо» с 59 очками идет вторым. Вторая позиция позволяет в следующем сезоне сыграть в квалификации Лиги чемпионов. «Заря» на третьем месте с 57 очками. Третье место дает путевку в групповой этап Лиги Европы.

Чемпионат Украины. Премьер-лига

31-й тур

«Динамо» — «Заря» — 3:1 (3:1)

Голы: Цыганков, 14, 34, Сидорчук, 15 — Громов, 2

«Десна» — «Александрия» — 1:3 (1:1)

Голы: Тамм, 8 — Шастал, 32, Мышенко, 58, Задерака, 62