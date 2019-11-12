Киевское «Динамо» могут наказать матчем без зрителей и оштрафовать за расистский скандал

Киевскому «Динамо» грозит проведение матча при пустых трибунах из-за расистского скандала, сообщают украинские СМИ. Во время матча чемпионата Украины с «Шахтером» (0:1) болельщики киевского клуба позволили себе проявления расизма в отношении футболистов «горняков» Тайсона и Дентинью.

Как информирует Tribuna.com, ссылаясь на информацию канала «Футбол 1», киевлянам грозит максимальное наказание, предусмотренное в таких случаях — штраф в 250-500 тысяч гривен и матч при пустых трибунах.

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола рассмотрит это дело, когда премьер-лига получит протокол арбитра встречи Николая Балакина.