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Киевское «Динамо» могут наказать матчем без зрителей и оштрафовать за расистский скандал

12 ноября 2019, 12:52
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Киевскому «Динамо» грозит проведение матча при пустых трибунах из-за расистского скандала, сообщают украинские СМИ. Во время матча чемпионата Украины с «Шахтером» (0:1) болельщики киевского клуба позволили себе проявления расизма в отношении футболистов «горняков» Тайсона и Дентинью.

Как информирует Tribuna.com, ссылаясь на информацию канала «Футбол 1», киевлянам грозит максимальное наказание, предусмотренное в таких случаях — штраф в 250-500 тысяч гривен и матч при пустых трибунах.

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола рассмотрит это дело, когда премьер-лига получит протокол арбитра встречи Николая Балакина.

Дополнительная информация

https://ua.tribuna.com/football/1080110433.html

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