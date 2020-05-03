Украинскому футболисту вынесли строгое предупреждение за фото с изображением Ленина

«Карпаты» вынесли строгое предупреждение футболисту команды Алексею Хахлеву за фотографию с изображением Владимира Ленина. Хавбек сфотографировался с красным знаменем и профилем Ленина, поздравив бабушку с днем рождения. Позднее он извинился за свой поступок.

«Футбольный клуб «Карпаты» считает недопустимым размещение любых фотографий, где игроки клуба позируют на фоне чужеродной символики, — говорится в заявлении «Карпат». — Алексей Хахлев, который позволил себе недостойный поступок, был предупрежден и проинформирован о более серьезных санкциях в случае повторения подобного. Футболист — публичное лицо, не имеет права даже в социальных сетях наносить ущерб репутации клуба. Кроме того, с игроками команд всех возрастов будут проведены беседы о недопустимости подобных поступков.

Сам футболист, известный патриотической позицией, признал свою вину: «Бывают шутки уместные и неуместные. Мое последнее размещено фото именно из разряда неуместных шуток. Прошу прощения у всех, кого этим оскорбил».

Футбольный клуб «Карпаты» приносит искренние извинения болельщикам за поведение игрока".