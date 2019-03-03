"Карпаты" проиграли "Львову" в дерби и лишились шанса на место в чемпионской группе УПЛ

"Заря" разгромила "Ворсклу" в матче 20-го тура чемпионата Украины - 3:0. Луганский клуб идет на четвертом месте в таблице, для попадания в чемпионскую группу УПЛ ему достаточно набрать 3 очка в двух оставшихся играх.

Шанса побороться за место в чемпионской группе лишились "Карпаты", уступившие в дерби "Львову".

Чемпионат Украины

Премьер-лига

20-й тур

"Заря" - "Ворскла" - 3:0 (1:0)

Голы: Силас, 45+1 (1:0). Громов, 62 (2:0). Караваев, 77 (3:0).

"Олимпик" - "Арсенал" - 0:1 (0:1)

Гол: Вакуленко, 11.

Удаление: Башлай (А), 35.

"Александрия" - "Мариуполь" - 1:1 (0:1)

Голы: Зубков, 14 (0:1). Банада, 90+1 (1:1).

"Карпаты" - "Львов" - 0:1 (0:1)

Гол: Мехремич, 35 - в свои ворота.