"Карпаты" проиграли "Львову" в дерби и лишились шанса на место в чемпионской группе УПЛ

"Заря" разгромила "Ворсклу" в матче 20-го тура чемпионата Украины - 3:0. Луганский клуб идет на четвертом месте в таблице, для попадания в чемпионскую группу УПЛ ему достаточно набрать 3 очка в двух оставшихся играх.
Шанса побороться за место в чемпионской группе лишились "Карпаты", уступившие в дерби "Львову".
Чемпионат Украины
Премьер-лига
20-й тур
"Заря" - "Ворскла" - 3:0 (1:0)
Голы: Силас, 45+1 (1:0). Громов, 62 (2:0). Караваев, 77 (3:0).
"Олимпик" - "Арсенал" - 0:1 (0:1)
Гол: Вакуленко, 11.
Удаление: Башлай (А), 35.
"Александрия" - "Мариуполь" - 1:1 (0:1)
Голы: Зубков, 14 (0:1). Банада, 90+1 (1:1).
"Карпаты" - "Львов" - 0:1 (0:1)
Гол: Мехремич, 35 - в свои ворота.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/ukraine/premier/2018-2019/
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