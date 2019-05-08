Источник: на форме киевского "Динамо" появится автограф Валерия Лобановского

На новой форме "Динамо" (Киев) будет изображен автограф бывшего игрока и тренера команды Валерия Лобановского. Об этом сообщает телеграм-канал "Записки Динамовца".

Сообщается, что автограф будет на форме команды, начиная со следующего сезона. Валерий Лобановский в качестве тренера выиграл с "Динамо" восемь чемпионатов ССРР и пять чемпионатов Украины, два Кубка обладателей Кубков, Суперкубок УЕФА, трижды доходил до полуфинала Кубка/Лиги чемпионов.

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