Источник: Бразильский форвард "Шахтера" Мораес примет украинское гражданство

Журналист Игорь Цыганык в своей программе на Youtube заявил, что бразильский нападающий "Шахтера" Жуниор Мораес готовит документы на получение украинского гражданства и может в будущем сыграть за сборную Украины. Также он утверждает, что другой бразилец из "Шахтера" Исмаили менять гражданство не собирается.

- С большой долей вероятности, Исмаили, сборной Украины не будет. Что касается Мораеса, то здесь совсем другая ситуация. Он очень комфортно чувствует себя в Украине, как и его семья. Он знает русский язык, Исмаили – нет. Жуниор прожил достаточно долгий период и в Киеве, и в Донецке. Вполне возможно, он останется в Европе после завершения карьеры, - отметил журналист. - И "Шахтеру" выгодно, чтобы было как можно меньше легионеров. Насколько мне известно, Мораес готовит документы для получения украинского гражданства. Будет он в сборной Украины или нет – это вопрос к Андрею Шевченко. Насколько мне известно, на матч с Португалией он на Мораеса не рассчитывает.

31-летний нападающий в текущем сезоне провел 26 матчей за "Шахтер" и забил 18 мячей при 11 голевых передачах.

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