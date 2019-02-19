Игрок сборной Украины рассказал, что отказался переходить в "Енисей"

Нападающий сборной Украины Владислав Кулач рассказал, что этой зимой мог продолжить карьеру в чемпионате России. По его словам, интерес к нему проявлял "Енисей", но он отказал красноярцам. В результате он перешел из "Ворсклы" в "Александрию". Правами на футболиста владеет "Шахтер" из родного города Кулача Донецка, в "Александрии" он будет выступать на правах аренды.

- Я просто хотел уехать из Украины, играть в Европе. Но что-то не получилось. Да, были хорошие варианты, но не сложилось, - цитирует Кулача 24tv.ua со ссылкой на передачу "Великий футбол". - Я не хотел в Россию, это буквально в последние дни, перед "Александрией", было предложение от "Енисея". Но по определенным причинам туда не поехал.

В нынешнем сезоне Кулач провел в составе "Ворсклы" 14 матчей и забил 4 гола в чемпионате Украины, а также отметился 2 мячами в 5 играх Лиги Европы. Форвард вызывался в сборную Украины и попал в заявку на игру Лиги наций с Чехией (1:0), но на поле еще ни разу не выходил.

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