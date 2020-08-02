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Игорь Суркис: «Семин оказался хлюпиком, который побежал за своими акциями в «Локомотив»

2 августа 2020, 20:25
Игорь Суркис. Фото Footboom.
Игорь Суркис. Фото Footboom.
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Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис рассказал, почему бывший главный тренер Юрий Семин не остался в команде на более длительный срок.

«Почему у Семина сразу получилось? Потому что он в этой среде работал, — цитирует Суркиса Footboom. — Не имеет значения, он работал в России или здесь... Он знает эту среду очень хорошо. Наш чемпионат.

 
Юрий Семин.Семин ответил Суркису, который назвал тренера хлюпиком

Считаю, что Семин проделал идеальную работу в киевском «Динамо». Просто если бы он не оказался таким хлюпиком, который побежал за своими акциями в московский «Локомотив», а может он бы и по сей день работал в «Динамо». Второй раз он вошел в эту реку, но уже отношение было к нему другое, даже болельщиков».

73-летний Юрий Семин был главным тренером «Динамо» с 2007 по 2009 и с 2010 по 2012 год. С командой он выиграл чемпионат Украины и Суперкубок страны, а также дошел до полуфинала Кубка УЕФА.

Дополнительная информация:

https://www.footboom.com/ukrainian/high/1596386540-igor-surkis-yesli-by-semin-ne-okazalsja-takim-khljupikom-to-mozhet-i-po-sey-den-rabotal-v-dinamo.html

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