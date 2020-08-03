Игорь Суркис: «Что могут требовать с меня болельщики, когда я за них плачу штрафы?»

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал поведение болельщиков клуба, которые выступили против назначения Мирчи Луческу главным тренером. Ранее специалист долгое время возглавлял «Шахтер».

— Что могут требовать с меня болельщики, когда я за них плачу штрафы? — приводит слова Суркиса Football.ua со ссылкой на интерью каналу «112 Украина». — Я сделал анализ, в УЕФА и УАФ более 600 тысяч евро было штрафов, тот знаменитый матч с Челси, расизм, закрытие секторов.

Они сектора занимают, но при этом обычные зрители с детьми не приходят. Это они добро делают клубу? Когда без них мы пропускаем два матча без зрителей, или когда мы на выезде без зрителей. Когда люди что-то вкладывают — они могут что-то потребовать. Вот я буду болеть за «Барселону», буду кричать она должна быть первой, а не второй. Как я могу это потребовать?