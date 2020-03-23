Главный тренер «Шахтера»: «Планета принадлежит не только людям. Все изменилось»

Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру поделился мнением о пандемии коронавируса. Чемпионат Украины приостановлен на неопределенный срок.

- Жизнь предстала перед всеми нами в новом обличии, — написал Каштру в своем Instagram. — Внезапно путешествия, игры, тренировки, анализ отчетов, планирование больше не имеют смысла. Моя жизнь, наши жизни изменились. Это привело к тому, что мы выходим из дома в масках, готовим, следим за одеждой, читаем, пишем и смотрим телевизор, чтобы попытаться понять, в каком направлении движемся. Многие из нас задаются вопросом «почему»? Планета выравнивает баланс? Или это результат безответственного отношения человечества? Почему мы не были готовы?

Мы могли бы задать много вопросов. Но я уверен в одном: наша планета, Земля принадлежит не только людям, и не только человек способен навязать свою волю. Существуют микроскопические существа, способные справиться с любым мировым лидером. Все изменилось. Планета очень изменилась. Вопрос, который мы все задаем: «А что теперь? Да, что дальше?» Я скучаю по свободе. Принимайте меры предосторожности и берегите себя. Обнимаю всех и желаю крепкого здоровья. Также хочу выразить благодарность всем тем профессионалам, кто защищает наше здоровье по всему миру без малейшего намека на проявление слабости. Поздравляю Вас, ЧЕМПИОНЫ.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 335 366 человек. Умерших — 14 611, выздоровевших — 97 594. В России на данный момент подтверждено 367 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.