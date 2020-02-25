Форвард киевского «Динамо» и сборной Украины дисквалифицирован на год за допинг

УЕФА отстранил на один год форварда киевского «Динамо» и сборной Украины Артема Беседина. Он был признан виновным в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Беседин был временно отстранен от участия в соревнованиях с 19 декабря 2019 года. Срок действия санкции начинается с этого дня. Из-за дисквалификации он не сможет сыграть на Евро-2020.

«О том, будет ли обжаловано это решение в Спортивном арбитражном суде, мы сообщим после ознакомления с полным текстом документа. Надеемся, что получим его как можно быстрее.

К сожалению, предоставить больше информации о конкретных обстоятельствах этого дела пока мы не можем в связи с требованиями конфиденциальности дисциплинарных производств.

ФК «Динамо» полностью поддерживает Артема и продолжает делать все возможное, чтобы он как можно быстрее вернулся на поле», – говорится в заявлении клуба.

23-летний форвард в текущем сезоне провел 23 матча за "Динамо" и забил восемь мячей при одной голевой передаче.