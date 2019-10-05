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«Десна» оторвалась от «Динамо» в УПЛ

5 октября 2019, 21:47

«Десна» обыграла «Олимпик» в матче 10-го тура чемпионата Украины — 1:0. Единственный мяч провел Артем Фаворов на 90-й минуте.

Победа позволила клубу из Чернигова упрочить свои позиции втором месте в УПЛ, обогнав киевское «Динамо». Лидирует «Шахтер», выигравший все девять стартовых игр.

Чемпионат Украины

Премьер-лига

10-й тур

«Ворскла» — «Мариуполь» — 1:1 (0:0)

Голы: Чоботенко, 57 (0:1). Васин, 90+3 (1:1).

«Десна» — «Олимпик» — 1:0 (0:0)

Гол: Фаворов, 90.

Удаление: Завийский (О), 65.

«Львов» — «Заря» — 0:0

Удаление: Феррейра (Л), 38.

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/ukraine/premier/2019-2020/

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