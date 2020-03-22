Бывший тренер сборной Украины не поддержал старт чемпионата Белоруссии во время пандемии коронавируса

Бывший тренер «Металлиста», «Днепра» и сборной Украины Мирон Маркевич высказал мнение, что во время пандемии коронавируса не стоило начинать чемпионат Белоруссии. На этой неделе проходят матчи первого тура.

— Белоруссия играет, несмотря на коронавирус? Я не думаю, что это правильно, — цитирует специалиста Footboom. — И Белоруссия, считаю, тоже никуда от этой проблемы не убежит. Возьмем Бергамо. «Аталанта» с «Валенсией» матч в ЛЧ провели, сейчас в этом городе один из самых высоких показателей по смертности из-за болезни. Я не говорю, что в этом виноват был только футбол, но и футбол в том числе. Чемпионат Украины? Доиграть, считаю, надо. Но в первую очередь исходить из ситуации, которая сложится по заболеваемости. Если вирус не отступит, какой тогда смысл возобновлять соревнования?

Сегодня состоятся два матча первого тура чемпионата Белоруссии — «Слуцк» — «Славия-Мозырь» и «Белшина» — «Минск».

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 307 278 человек. Умерших — 13049, выздоровевших — 92 373. В России на данный момент 306 случаев заражения, один человек умер. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия.