Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Украина

Бывший тренер молодежной команды «Вильярреала» Маркевич возглавил «Мариуполь»

3 августа 2020, 12:16
Остап Маркевич. Фото ФК «Мариуполь».
Остап Маркевич. Фото ФК «Мариуполь».
Теги:

Новым главным тренером «Мариуполя» стал Остап Маркевич. 42-летний специалист заключил соглашение на один сезон, сообщает официальный сайт команды.

Маркевич был представлен футболистам на клубной базе первым вице-президентом Андреем Саниным.

В 2016-2019 годах Маркевич тренировал «Вильярреал» (U-20), вместе с которым выиграл серебряные медали чемпионата Испании.

С июня по октябрь 2019 года он работал главным тренером «Агробизнеса» (Хмельницкая область). Позже возглавил одесский «Черноморец».

Дополнительная информация:

http://fcmariupol.com/2020/08/03/23296/

Чемпионат Украины: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир