Бывший тренер молодежной команды «Вильярреала» Маркевич возглавил «Мариуполь»

Новым главным тренером «Мариуполя» стал Остап Маркевич. 42-летний специалист заключил соглашение на один сезон, сообщает официальный сайт команды.

Маркевич был представлен футболистам на клубной базе первым вице-президентом Андреем Саниным.

В 2016-2019 годах Маркевич тренировал «Вильярреал» (U-20), вместе с которым выиграл серебряные медали чемпионата Испании.

С июня по октябрь 2019 года он работал главным тренером «Агробизнеса» (Хмельницкая область). Позже возглавил одесский «Черноморец».