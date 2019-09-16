Известный украинский журналист, бывший член исполкома Федерации футбола Украины Артем Франков в разговоре с «СЭ» прокомментировал возможность появления главного тренера «Спартака» Олега Кононова во главе киевского «Динамо». По информации «СЭ», в клубе из столицы Украины могут при определенных обстоятельствах рассмотреть кандидатуру 53-летнего специалиста.

— Как вы считаете, может ли Кононов возглавить киевское «Динамо»? — вопрос Франкову.

— Не могу вообразить гражданина России во главе киевского «Динамо» в данный момент при данной политической ситуации.

— Даже то, что он в свое время оформлял белорусский паспорт, не меняет дела?

— Тем более — Кононов же относительно недавно оформил гражданство РФ. Думаю, что здесь этого не потерпят.

— Почему?

— Не нужно недооценивать киевское «Динамо». Думаете, этот клуб подберет тренера, который терпит крах в «Спартаке»? Если бы Кононов добился бы успеха в Москве, который сравним по масштабам с «Динамо», это могло бы стать основанием для его приглашения. До того работа оценивается позитивно только в командах куда меньшего масштаба.

— Вы про «Карпаты» и «Краснодар»?

— Совершенно верно, при всем к ним уважении.

— Даже тяжялое положение в киевском клубе не вынудит руководство на такие меры?

— Политическую составляющую можно было бы компенсировать суперспортивной, но таковой нет.

— Связи Кононова с известным украинским агентом Вадимом Шаблием не добавит специалисту шансов возглавить «Динамо»?

— Это одна из сторон. Как я понимаю, именно поэтому такая информация прошла. Вполне допускаю, что Шаблий, преследующий интересы своего клиента, может рассматривать такой вариант. Я же не представляю, как эти движения способны обрести реальность. (Евгений Белоусов)

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр