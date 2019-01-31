Андрей Шевченко: "Мы не натурализуем игроков..."

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о своем отношении к натурализации иностранных игроков. По его словам, он оценивает игроков по профессиональным качествам.

– Мы не натурализуем игроков, - цитирует Шевченко dynamo.kiev.ua. - Если появляется игрок, принявший украинское гражданство, и его уровень игры соответствует уровню сборной, то он наравне со всеми может рассчитывать на вызов. Я работаю с футболистами, имеющими украинские паспорта. Остальные решения – дело самих футболистов.